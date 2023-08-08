Если кто–то ещё сомневается в том, зачем и почему СВО Ещё к вопросу о том, кто виноват в происходящем на Украине.
Таблетка для памяти — как укропы призывали войну весной 2014–го
Комментарии
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Галина Чужая
Остаётся только надеяться, что 2013 год научил нас многому, а больше всего не доверять "братьям" своим.
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15 час.
НК
НС Крокодилов
на том фото не даун, а какой-то упырь. Ещё Гоголь писал о вурдалаках, встающих из могил - вот как раз таки фото такого.
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11 час.
Александр Ткаченко
И главное зубы в виде трезуба. Интересно они сами так выпали или специально рвал.
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3 час.
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