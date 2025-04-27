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ВСУ расстреляли жителя курского села, захотевшего забрать продукты из дома

ВСУ расстреляли жителя курского села, захотевшего забрать продукты из дома

РИА Новости/Константин Михальчевский Украинские боевики расстреляли жителя курского села Плёхово, который хотел забрать продукты из своего дома, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

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