ВСУ расстреляли жителя курского села, захотевшего забрать продукты из дома

РИА Новости/Константин Михальчевский Украинские боевики расстреляли жителя курского села Плёхово, который хотел забрать продукты из своего дома, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии