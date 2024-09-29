В Твери встретились предприниматели и налоговики

В Твери в Центре «Мой бизнес», работающем по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», прошла встреча предпринимателей с представителями регионального Управления Федеральной налоговой службы и Минэкономразвития Тверской области.
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