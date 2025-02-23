Удар по стали и алюминию Евросоюза – пошлины Трампа затронут экспорт на 28 млрд евро Татьяна АрестоваОбъявленные Дональдом Трампом пошлины на импорт стали и алюминия затронут экспорт Евросоюза на 28 млрд евро.