Пентагон выделит Киеву новую военную помощь: передадут гранатометы, ракеты и ПВО

По его словам, в него войдут сто бронемашин, около 400 гранатометов, ракеты, дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, десятки тысяч артиллерийских и минометных снарядов, четыре системы ПВО Avenger с ракетами Stringer.