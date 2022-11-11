ВК Пресс

183 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Светлая
    Никогда. Пока двуногие твари будут выбрасывать животных.Таких надо сажать в тюрьму. А для этого надо чипировать в обя...Собаки напали на ...
  • Z Muliphein
    Я наверное тупая совсем. Я не понимаю, что это было: потери, пусть в 8-9 раз меньше, чем у хохлов, но это сотни молод...Есть ли у российс...
  • Сергей Анисимов
    А давайте хохлов до Москвы проводим, а потом Москву подожжем, как Кутузов. Хорошая задумка?! А то Херсон, Запорожье.....Элита ВСУ готовит...

Пентагон выделит Киеву новую военную помощь: передадут гранатометы, ракеты и ПВО

Пентагон выделит Киеву новую военную помощь: передадут гранатометы, ракеты и ПВО

По его словам, в него войдут сто бронемашин, около 400 гранатометов, ракеты, дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, десятки тысяч артиллерийских и минометных снарядов, четыре системы ПВО Avenger с ракетами Stringer.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх