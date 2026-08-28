Контракт на 370 млн для НТЦ в Сургуте признан ничтожным — чиновники не увидели подлог в документах подрядчика

Администрация Сургута в лице МКУ «Управление капитального строительства» заключила муниципальный контракт на строительство сетей водоотведения для Научно-технологического центра «ЮНИТИ ПАРК» с компанией, которая предоставила для участия в конкурсе подложные документы, подтверждающие наличие необходимого опыта работ.