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Контракт на 370 млн для НТЦ в Сургуте признан ничтожным — чиновники не увидели подлог в документах подрядчика

Контракт на 370 млн для НТЦ в Сургуте признан ничтожным — чиновники не увидели подлог в документах подрядчика

Администрация Сургута в лице МКУ «Управление капитального строительства» заключила муниципальный контракт на строительство сетей водоотведения для Научно-технологического центра «ЮНИТИ ПАРК» с компанией, которая предоставила для участия в конкурсе подложные документы, подтверждающие наличие необходимого опыта работ.

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