Обнаружена причина распространения устойчивого к лечению туберкулеза

Ученые Университета Цинциннати в США обнаружили, что пребывание в тюрьме или тюремное заключение в прошлом является причиной высокого уровня заболеваемости туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью.
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