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Критик Легостаев рассказал, почему Королеву вырезали из эфира концерта в Кремле

Критик Легостаев рассказал, почему Королеву вырезали из эфира концерта в Кремле

Патриотическое мероприятие обошлось без певицы Накануне в прессе начали активно обсуждать резонансное решение продюсеров федерального телевидения вырезать из патриотического концерта, посвященного празднованию Великой Победы, выступление некоторых артистов.

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