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Царьград

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Диетолог Бобровский советует увеличить долю белка осенью

Диетолог Бобровский советует увеличить долю белка осенью

Специалисты Дарья Кожевникова и Андрей Бобровский рассказали о значении протеина и белка в рационе. Они рекомендуют традиционные источники белка осенью, а также советуют добавлять рыбу, морепродукты и разнообразные овощи для поддержки здоровья.

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