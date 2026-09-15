Диетолог Бобровский советует увеличить долю белка осенью

Специалисты Дарья Кожевникова и Андрей Бобровский рассказали о значении протеина и белка в рационе. Они рекомендуют традиционные источники белка осенью, а также советуют добавлять рыбу, морепродукты и разнообразные овощи для поддержки здоровья.