«Каролина» пропустила в пустые ворота в матче с «Сан-Хосе», а затем забросила 3 шайбы подряд – на 59-й, 60-й и 61-й минутах (5:4 ОТ)

«Каролина» пропустила в пустые ворота в матче с «Сан-Хосе», затем забросила 3 шайбы подряд. «Харрикейнс» превратили 2:4 в 5:4 ОТ, забросив «Шаркс» три шайбы подряд в матче регулярного чемпионата НХЛ – на 59-й, 60-й и 61-й минуте (Себастьян Ахо и дважды Мартин Нечас – с передач Андрея Свечникова).