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Закон, порядок, государство

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На территории Бурятского гарнизона завершился отопительный период 2023-2024 года

На территории Бурятского гарнизона завершился отопительный период 2023-2024 года

В рамках подготовки к эксплуатации коммунальных объектов в зимний период в ЖКС №10 запланирован ремонт оборудования котельных, бойлерных и насосных.

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