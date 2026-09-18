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Царьград

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ФАО предсказала рост числа голодающих на 520 млн к 2030 году

ФАО предсказала рост числа голодающих на 520 млн к 2030 году

Олег Кобяков из Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН предсказывает, что к 2030 году число голодающих может достичь 520 миллионов из-за кризиса на Ближнем Востоке, который также привёл к росту цен на топливо.

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