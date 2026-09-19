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«Это неприемлемо». ООН уличила США в военных преступлениях против Ирана

«Это неприемлемо». ООН уличила США в военных преступлениях против Ирана

Миссия ООН по установлению фактов в отношении Ирана представила доклад, в котором говорится о наличии достаточных оснований полагать, что США совершили военные преступления в ходе операции «Эпическая ярость».

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