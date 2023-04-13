Военное обозрение

3 393 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр24
    А у нас в России у всех компьютеры стоят?  Или военкоматы бесплатно их раздадут? Этот момент непонятен. Или даже есть...Вслед за Россией ...
  • Николай Калашников
    Этот контингент не имеет постоянной опоры. Маятник.Так называемый «у...
  • tsan tsan
    И не надо пугаться Х-50. Они ведь не пугать будут, а долбать вас.Спикер Воздушных ...

Девицы Buonaparte. «Непутевые» сестры великого императора

Девицы Buonaparte. «Непутевые» сестры великого императора

Сестры Наполеона Каролина, Элиза, Полина и его падчерица Гортензия Богарне (фрагмент картины Давида «Коронация императрицы Жозефины императором Наполеоном») Как известно, Наполеон Бонапарт родился на Корсике всего через несколько месяцев после того, как этот остров стал частью королевства Франция.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх