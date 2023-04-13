Девицы Buonaparte. «Непутевые» сестры великого императора

Сестры Наполеона Каролина, Элиза, Полина и его падчерица Гортензия Богарне (фрагмент картины Давида «Коронация императрицы Жозефины императором Наполеоном») Как известно, Наполеон Бонапарт родился на Корсике всего через несколько месяцев после того, как этот остров стал частью королевства Франция.
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