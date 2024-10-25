Минтруд предлагает повысить в 2025 году число квот для иностранцев на 50%

Министерство труда России предлагает увеличить в 2025 году число квот для квалифицированных иностранных работников на 50% ввиду дефицита кадров в регионах страны и применения импортного высокотехнологичного оборудования, требующего наладки и обслуживания, пишет РБК.
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