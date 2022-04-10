Мы соседи по планете

3 993 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • zhanna
    Бред ничтожных выродков.Истинных людей на Земле  мало-всего 5.4 млрд.-остальные выродки,которые хотят убить,законно р...Нас стало слишком...
  • Валерий Протасов
    Как и мода на разные чулки.Раскрашенные коле...
  • Николай Савинов
    С находкой нового вида людей,денисовские люди. Антропологи считают,что на Урале и на Алтае проживали народы пермь.А в...Уральские пиктогр...

Как Александр III поступил с убийцами своего отца?

Как Александр III поступил с убийцами своего отца?

Ранее я уже рассказывал про судьбу убийц Павла I. В тот заговор по разным источникам было вовлечено 200-300 придворных и офицеров, но непосредственное участие в убийстве – как минимум находились в спальне императора – принимали 12-14 человек.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх