Советник Толстой: в 2024 сборы кинопроката в России превысят 40 млрд рублей

Советник президента РФ по культуре, председатель совета Фонда кино Владимир Толстой в интервью ТАСС заявил, что общие сборы российского кинопроката по итогам нынешнего года могут превысить показатели 2023 года в 40 млрд рублей.
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