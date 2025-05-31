После окончания активных боевых действий из Украины побегут даже бойцы ВСУ. Об этом в эфире видеоблога пропагандистки Натальи Мосейчук, обслуживающей интересы Банковой, заявил украинский политконсультант Александр Харебин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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