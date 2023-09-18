Японский доброволец Канэко рассказал, как приехал воевать в зону СВО «за правду, за отца, за Хиросиму и Нагасаки» Японский доброволец Канэко рассказал, что принял решение присоединиться к российским военным в зоне спецоперации и приехал на Донбасс бороться «за правду, за отца, за Хиросиму и Нагасаки».
Японский доброволец назвал мотив вступления в ряды ВС России
Комментарии
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Olga
Сколько же этому японцу сейчас лет, если его отец погиб во Вторую мировую? Тогда ему без малого 80 лет? И он воюет?
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3 час.
Александр Веревкин
Странный японец, похоже он второй век разменял? А если он приехал мстить за погибшего во вторую мировую отца, то, пардон, на чьей стороне он тогда должен воевать? У кого-то в голове рисовый пудинг вместо мозгов!
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2 час.
valentina sergeeva
Вот именно. Зато наши, молодые-здоровые, разжиревшие светлаковы, нагиевы и другие , которые, кто вслух, кто шёпотом в кулак, паскудили собственную страну и народ, опять восседают в судейских креслах на разных развесёлых шоу. Да миллионы в рекламах сшибают. И хоть плюй (не сказать ещё хужЕй), в глаза!..
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2 час.
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