Японский доброволец назвал мотив вступления в ряды ВС России

O Olga Сколько же этому японцу сейчас лет, если его отец погиб во Вторую мировую? Тогда ему без малого 80 лет? И он воюет?

Александр Веревкин Странный японец, похоже он второй век разменял? А если он приехал мстить за погибшего во вторую мировую отца, то, пардон, на чьей стороне он тогда должен воевать? У кого-то в голове рисовый пудинг вместо мозгов!