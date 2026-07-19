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В Ставропольском крае после атаки БПЛА введён режим ЧС из-за пожаров на НПЗ

В Ставропольском крае после атаки БПЛА введён режим ЧС из-за пожаров на НПЗ

В Ставропольском крае в результате атаки украинских беспилотников произошли пожары на промышленных объектах.

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