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Байден: TikTok должна сменить владельца и продолжить работу в США

Байден: TikTok должна сменить владельца и продолжить работу в США

Американский лидер Джо Байден полагает, что социальная сеть TikTok должна сменить владельца и продолжить работу в Соединенных Штатах, однако решения, касающиеся этого, принимать следующему президенту Дональду Трампу.

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