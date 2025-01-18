Байден: TikTok должна сменить владельца и продолжить работу в США

Американский лидер Джо Байден полагает, что социальная сеть TikTok должна сменить владельца и продолжить работу в Соединенных Штатах, однако решения, касающиеся этого, принимать следующему президенту Дональду Трампу.
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