А что в России с органами опеки и попечительства? ﻿

Дг Дизайн г Чехов Типография Эта организация давно себя дескридетировала ,надо ее закрыть и всех уволить , создать новую с внимательными и любящими детей сотрудниками (если таковые еще остались )

Н Наталья А соглашусь с тем, что у нас на всех уровнях власти орудуют враги народа и государства