БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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А что в России с органами опеки и попечительства? ﻿

А что в России с органами опеки и попечительства? ﻿

CEВЕРНетолерантный В середине декабря в нашу редакцию  обратились близкие Ольги Анисимовой с просьбой оказать им помощь в защите женщины, попавшей под уголовное преследование в результате попытки усыновить ребенка.

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Комментарии
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Дг
Дизайн г Чехов Типография
Эта организация давно себя дескридетировала ,надо ее закрыть и всех уволить , создать новую с внимательными и любящими детей сотрудниками (если таковые еще остались )
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5 час.
Н
Наталья
А соглашусь с тем, что у нас на всех уровнях власти  орудуют враги народа и государства
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4 час.
Валентин Белоусов
Всем правит золотой телец. Для полного счастья нам не хватает Дерипаски в президентах.
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3 час.

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