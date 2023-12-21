CEВЕРНетолерантный В середине декабря в нашу редакцию обратились близкие Ольги Анисимовой с просьбой оказать им помощь в защите женщины, попавшей под уголовное преследование в результате попытки усыновить ребенка.
А что в России с органами опеки и попечительства?
Комментарии
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Дг
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Эта организация давно себя дескридетировала ,надо ее закрыть и всех уволить , создать новую с внимательными и любящими детей сотрудниками (если таковые еще остались )
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5 час.
Н
Наталья
А соглашусь с тем, что у нас на всех уровнях власти орудуют враги народа и государства
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4 час.
Валентин Белоусов
Всем правит золотой телец. Для полного счастья нам не хватает Дерипаски в президентах.
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3 час.
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