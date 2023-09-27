Попова заявила, что оснований для введения масочного режима из-за COVID-19 нет

Оснований для введения в России тотального масочного режима из-за распространения коронавируса пока нет, а решения по масочному режиму для работников в социальных и медицинских организациях принимаются в регионах страны исходя из ситуации.
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