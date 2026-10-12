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Россиянку-дебоширку, из-за которой развернули самолет, депортировали из США

Россиянку-дебоширку, из-за которой развернули самолет, депортировали из США

Служба иммиграционного и таможенного контроля (ICE) США депортировала россиянку Кристину Кедышеву, из-за которой борт из Милана в Нью-Джерси в сентябре развернули в другой штат.

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