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В Белом доме не поддержали идею создать должность инспектора по Украине

В Белом доме не поддержали идею создать должность инспектора по Украине

В заявлении бюджетного управления администрации Соединенных Штатов Америки сообщается о том, что Белый дом выражает свое несогласие относительно возможности учреждения должности генерального инспектора для контроля предоставляемой Киеву помощи.

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