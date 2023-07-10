В Белом доме не поддержали идею создать должность инспектора по Украине

В заявлении бюджетного управления администрации Соединенных Штатов Америки сообщается о том, что Белый дом выражает свое несогласие относительно возможности учреждения должности генерального инспектора для контроля предоставляемой Киеву помощи.
В заявлении бюджетного управления администрации Соединенных Штатов Америки сообщается о том, что Белый дом выражает свое несогласие относительно возможности учреждения должности генерального инспектора для контроля предоставляемой Киеву помощи.
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