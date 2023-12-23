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next WAR

2 подписчика

Опять война на истощение? Мысли о новой тактике ВСУ

Опять война на истощение? Мысли о новой тактике ВСУ

Когда-то очень давно я учился играть в шахматы. Время было такое. Советские чемпионы мира и прочее. И чтобы не особо задумываться над созданием каких-то ловушек и сложных композиций, я пошел по самому легкому, как мне казалось, пути.

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