Европейские политики на официальном уровне осудили теракт в «Крокус Сити Холле». Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что решительно осуждает теракт в «Крокус Сити Холле» и выражает солидарность с российским народом.
Западные политики осудили теракт в «Крокус Сити Холле»
Комментарии
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Константин Самарин
Лживые двуличные твари. Не с их-ли подачи и поддержки и существуют все террористические организации, не они-ли и финвнсируют все эти бандформирования, призывая вести борьбу с Россией всеми доступными средствами. И не Макрон-ли лично призывал отправлять для борьбы с Россией банды вояк из стран НАТО?
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