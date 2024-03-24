Западные политики осудили теракт в «Крокус Сити Холле»

Константин Самарин

Лживые двуличные твари. Не с их-ли подачи и поддержки и существуют все террористические организации, не они-ли и финвнсируют все эти бандформирования, призывая вести борьбу с Россией всеми доступными средствами. И не Макрон-ли лично призывал отправлять для борьбы с Россией банды вояк из стран НАТО?