Дневной пожар уничтожил кровлю и внутреннюю отделку дома площадью 120 квадратных метров.Днём 15 октября в селе Казаки Елецкого округа Липецкой области днём, в 11:27, в посёлке 1-е Мая загорелся жилой дом размером 10 на 12 метров с кирпичными стенами и шиферной кровлей по деревянной обрешётке.
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