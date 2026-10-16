Дневной пожар уничтожил кровлю и внутреннюю отделку дома площадью 120 квадратных метров.Днём 15 октября в селе Казаки Елецкого округа Липецкой области днём, в 11:27, в посёлке 1-е Мая загорелся жилой дом размером 10 на 12 метров с кирпичными стенами и шиферной кровлей по деревянной обрешётке.