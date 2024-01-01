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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Краснодар» предложит новый контракт Ивичу на зимних сборах («РБ Спорт»)

«Краснодар» предложит новый контракт Ивичу на зимних сборах («РБ Спорт»)

По информации «РБ Спорт», клуб намерен провести переговоры с 46-летним главным тренером. «Быки» хотят продлить соглашение с сербом.

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