Малкин и Кросби подарили Овечкину коллекционные часы в честь снайперского рекорда

Форварды хоккейного клуба «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин и Сидни Кросби 18 апреля подарили российскому нападающему команды «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину коллекционные часы в честь обновления снайперского рекорда по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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