Минобороны РФ: за ночь над регионами России сбиты 12 украинских БПЛА

Двенадцать беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) киевского режима были уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО) в небе над регионами центра России, сообщает министерство обороны РФ 24 сентября в своем Telegram-канале.
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