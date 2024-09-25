Студент AlmaU совершил суицид в Алматы

Очередной суицид произошел в южной столице. Известно, что студента нашли мертвым 25 сентября. В департаменте полиции Алматы сообщили, что управлением полиции Бостандыкского района по данному факту возбуждено уголовное дело.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии