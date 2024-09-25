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Студент AlmaU совершил суицид в Алматы

Студент AlmaU совершил суицид в Алматы

Очередной суицид произошел в южной столице. Известно, что студента нашли мертвым 25 сентября. В департаменте полиции Алматы сообщили, что управлением полиции Бостандыкского района по данному факту возбуждено уголовное дело.

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