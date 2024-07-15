Biden Pleads with Americans to Cool Down

“President Joe Biden used a rare Oval Office address on Sunday to condemn political violence and plead with Americans to turn down the temperature in the increasingly toxic political system after the attempted assassination of former President Donald Trump,” Politico reports.
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