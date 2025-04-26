Россия в учебниках стран СНГ. Не союзник, а колонизатор На протяжении последних лет неоднократно возникает тема образа Россия в учебной литературе постсоветских стран.
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Россия в учебниках стран СНГ. Не союзник, а колонизатор На протяжении последних лет неоднократно возникает тема образа Россия в учебной литературе постсоветских стран.
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