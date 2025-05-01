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По мнению международных ученых, проанализировавших данные Корейской сети телескопов микролинзирования (KMTNet), экзопланеты-суперземли более распространены во Вселенной, чем предсказывали предыдущие исследования

﻿﻿Международные ученые, проанализировавшие данные Корейской сети микролинзовых телескопов (KMTNet), обнаружили, что экзопланеты типа «суперземля» встречаются во Вселенной чаще, чем предсказывалось в предыдущих исследованиях.

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