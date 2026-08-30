Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Глава ЦРУ просит о встрече 3 лидеров Москве

Глава ЦРУ просит о встрече 3 лидеров Москве

Axios: глава ЦРУ в рамках визита предложил провести встречу трех лидеров Рэтклифф во время визита в Москву предложил провести трехстороннюю встречу Трампа, Зеленского и Путина по урегулированию конфликта, сообщили источники Axios.

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