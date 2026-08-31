Депутат Рады Горбенко: в сентябре Киев могут признать прифронтовой территорией

Депутат Верховной рады Руслан Горбенко заявил, что Киев и Киевскую область могут признать прифронтовыми территориями уже в сентябре.
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