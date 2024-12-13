«Транснефть – Порт Козьмино» отмечает 15-летие с начала деятельности

В декабре 2009 года был запущен в работу нефтепорт Козьмино. За вклад в развитие топливно-энергетического комплекса коллектив порта Козьмино по случаю годовщины был награжден благодарностью президента РФ В.
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