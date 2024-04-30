Человек ЦРУ в Константинополе

Во внутренних делах Вселенского Патриархата обозначилась рука правительства США, пишет ТАС. Константинополь настолько "сроднился" с ЦРУ, что в ответ на спонсорскую помощь готов сделать богоугодными любые деяния: от коррупции до борьбы с Русской Церковью.