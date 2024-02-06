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Когда Путин выступит с посланием к Федеральному собранию и о чем он может сказать?

Когда Путин выступит с посланием к Федеральному собранию и о чем он может сказать?

По данным источников, президент может сказать о результатах и целях СВО Ежегодное послание Владимира Путина Федеральному собранию может пройти в конце февраля-начале марта, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.

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