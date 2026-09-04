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Индонезия пригласила компании из РФ для разведки полезных ископаемых

Индонезия пригласила компании из РФ для разведки полезных ископаемых

Президент Индонезии Прабово Субианто заявил, что страна открыла 130 участков для разведки полезных ископаемых и приглашает российские компании к совместной работе.

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