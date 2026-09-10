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Газета.ру

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Мэр Кравченко: при атаке дронов на Новороссийск были повреждены 576 квартир

Мэр Кравченко: при атаке дронов на Новороссийск были повреждены 576 квартир

В результате атаки беспилотников на Новороссийск были повреждены 576 квартир и 76 частных домов. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в Telegram-канале.

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