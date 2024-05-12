Сочинский морпорт повторно выставили на торги За ₽25,7 миллионов можно взять его в аренду, цена указана за год, минимальный срок — 15 лет, максимальный — 49.
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Сочинский морпорт повторно выставили на торги За ₽25,7 миллионов можно взять его в аренду, цена указана за год, минимальный срок — 15 лет, максимальный — 49.