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Русская Семёрка

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5 «котлов» Великой Отечественной, где гибли целые армии

«Котлом» на военном жаргоне называют территорию, линия фронта вокруг которой замкнута противником. Это слово — калька с немецкого Kessel — стало для Красной армии 1941 года символом катастрофы.

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