Бывший вице-президент РФС Тукманов высказался о новом контракте для Семака

Соглашение с «Зенитом» продлят на пять лет Бывший вице-президент Российского футбольного союза Александр Тукманов в эфире «Матч ТВ» высказался по поводу продления «Зенитом» контракта с главным тренером Сергеем Семаком.
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