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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Хватит сексуализировать женщин в спорте!» Чемпионка мира по боксу Николсон раскритиковала Сидни Суини за откровенную рекламу

Чемпионка мира по боксу Скай Николсон раскритиковала американскую актрису Сидни Суини, которая снялась обнаженной в рекламе биржи прогнозов на спорт.

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