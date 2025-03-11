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"Дело не в завершении войны". Дугин объяснил, что происходит в США

"Дело не в завершении войны". Дугин объяснил, что происходит в США

Александр Дугин в беседе с бывшим судьёй и США Эндрю Наполитано обсудили ряд важных важнейших вопросов, в том числе коснулись темы встречи Зеленского с лидерами Западной Европы, ожиданий России от выборов в США, а равно и от новой администрации в Вашингтоне и предстоящую встречу между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, особенно после признания США о ведении прокси-войны против России на территории Украины.

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