Александр Дугин в беседе с бывшим судьёй и США Эндрю Наполитано обсудили ряд важных важнейших вопросов, в том числе коснулись темы встречи Зеленского с лидерами Западной Европы, ожиданий России от выборов в США, а равно и от новой администрации в Вашингтоне и предстоящую встречу между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, особенно после признания США о ведении прокси-войны против России на территории Украины.