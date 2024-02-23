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Аргументы недели

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Глава МО Лекорню: Франция поставит Армении ракеты для ПВО в случае необходимости

Глава МО Лекорню: Франция поставит Армении ракеты для ПВО в случае необходимости

Париж передаст Еревану снаряды для систем ПВО в случае необходимости. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал BRIEF, выступил руководитель французского министерства обороны Себастьян Лекорню.

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