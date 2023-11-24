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Убивает тысячи людей в год: чем опасна плесень в доме и как от нее избавиться

Убивает тысячи людей в год: чем опасна плесень в доме и как от нее избавиться

Плесень — не редкое явление. Стоит случайно оставить контейнер с едой на ночь на столе или закрыть дверь в ванную комнату после водных процедур, не дав помещению как следует просохнуть, и на поверхности сразу появляются характерные пятна.

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