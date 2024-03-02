Ученый Кандроков заявил, что употребление макарон не приведет к набору лишнего веса

МОСКВА, 2 марта, ФедералПресс. Доцент кафедры зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий университета РОСБИОТЕХ Роман Кандроков заявил, что макароны не такой вредный продукт, каким его выставляют в последнее время.
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